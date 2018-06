Lazio, Strakosha: «Senza Tare sarei potuto andare alla Roma»

di Valerio Cassetta

Sliding doors. Porte scorrevoli. «Sarei potuto andare alla Roma, ma grazie a Dio ho scelto la Lazio», rivela il portiere biancoceleste, Thomas Strakosha. Il merito però fu del direttore sportivo, Igli Tare, che con la sua «personalità ti colpisce dal punto di vista psicologico», influenzandone la scelta. Ai microfoni di RTSH Sport Strakosha ricorda la parata più bella dell’anno, quella «sul rigore di Dybala a Torino» che ha anche «regalato alla squadra la vittoria al 96 ° minuto».



CRESCITA

L’obiettivo dell’estremo difensore classe ’95 è crescere sempre: «Cerco sempre il meglio da me stesso, a volte commetto degli errori ma da questi imparo per il futuro». Nella Lazio e nella nazionale albanese è diventato un punto di riferimento: «Un momento difficile è stato entrare in competizione con Marchetti, ma posso dire anche che è stata una bella cosa allo stesso tempo - rivela Thomas -. Mia madre è molto orgogliosa di me, mio padre è più severo».

