Lazio, Strakosha: un piedone ti salva la vita

di Valerio Cassetta

E' una mano de Dios, ma ci mette pure il piede, Strakosha. C'è anche il portiere della Lazio tra i protagonisti del successo contro l'Empoli. Prima su Acquah, poi su Caputo. L'albanese è sempre concentrato fino all'ultimo secondo. Reattivo con la gamba sul tiro ravvicinato del ghanese, strepitoso sul piatto da due passi dell'ex bomber della Serie B. Il tentativo di Caputo, allo scadere del quarto minuto di recupero, viene deviato in calcio d'angolo con una prodezza. Una parata d'istinto, un riflesso felino che fa esplodere la gioia dei biancocelesti. «Non me l'aspettavo, quando l'ho vista lì ho pensato il peggio - ammette Strakosha -. L'importante è che la palla non sia entrata e che la partita sia finita così». Tutti corrono ad abbracciarlo per il miracolo. Lui esulta come se avesse segnato. E in effetti il suo intervento vale come un gol. Un instante dopo l'arbitro Orsato fischia tre volte: al Castellani finisce 1-0. Sorpasso sulla Roma e allungo di due punti sull'Inter.

