Lazio, è il sushi il segreto per la Champions: tutti a cena fuori prima di Torino

di Valerio Cassetta

Aggiungi un posto a tavola che c’è un posto Champions da conquistare. La Lazio si ritrova a cena per compattarsi in vista del finale di stagione. Tra deliziose portate a base di sushi i ragazzi di Inzaghi non hanno perso occasione per passare un po’ di tempo insieme. Un chiaro segnale di quanto il gruppo sia unito anche lontano dal terreno di gioco. Nel cuore della Capitale, a due passi da via del Corso, Immobile e compagni, staff tecnico compreso, hanno trascorso una serata piacevole a base di cucina giapponese, cementando ancord di più la coesione del gruppo. Insomma, l'unione fa la forza, soprattutto quando mancano quattro partite alla fine del campionato: Torino, Atalanta, Crotone e Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA