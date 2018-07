Lazio, svolta per Acerbi: c'è intesa con il Sassuolo, 5 anni di contratto per il giocatore

di Valerio Cassetta

La fumata bianca per Francesco Acerbi è arrivata. La Lazio e il Sassuolo hanno trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore nella Capitale: 10 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus dovrebbero andare nelle casse dei neroverdi. Il centrale 30enne, invece, dovrebbe firmare un quinquennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Il giocatore, atteso nella Capitale nel week-end, dovrebbe svolgere le visite mediche per l'inizio della prossima settimana.

