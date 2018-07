â€‹Lazio, Tare arriva ad Auronzo. Strakosha no stop: si allena anche nel giorno di riposo

di Valerio Cassetta

Giorno libero per tutti, tranne per Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio, alle prese con un lieve fastidio alla schiena, ha approfittato della giornata di riposo, concessa da Simone Inzaghi, per continuare il protocollo riabilitativo concordato con i medici. L’ex Primavera spera di tornare a disposizione il prima possibile: finora non ha disputato neanche un’amichevole durante il ritiro e oggi si è allenato in palestra. La sua situazione non preoccupa e già dal prossimo test con la Triestina, in programma il 25 luglio, potrebbe tornare a difendere la porta della Lazio. Intanto, nel pomeriggio il direttore sportivo Igli Tare ha raggiunto la squadra nel paese sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il dirigente albanese, arrivato insieme al direttore dell'ufficio stampa del club, Stefano De Martino, in serata cenerà con la squadra e incontrerà il mister nell'albergo che ospita i biancocelesti.

