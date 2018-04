Lazio, Tare: «Derby troppo importante per la classifica: vogliamo la Champions»

di Redazione Sport

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: “Il derby la gara giusta dopo una sconfitta pesante? Non lo so se sia la partita giusta ma l’unica medicina per riprendersi dopo una sconfitta così pesante è tornare a fare risultato stasera, per la classifica: dobbiamo essere bravi a reagire. Il derby si vince con il cuore, stasera i tre punti saranno fondamentali. Come sta Milinkovic Savic? Sta molto bene, è tornato dopo un mese e mezzo di infortunio e un giocatore del suo calibro ha bisogno di giocare: si riprenderà al meglio. Visti gli obiettivi iniziali delle varie squadre, la Lazio sembra quasi un’intrusa alla corsa Champions? Dipende da come lo si vuole vedere. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di andare in Europa, poi siamo andati anche oltre e ora vogliamo andare fino in fondo. La Lazio in futuro sarà pronta per fare imprese come quella della Roma? Complimenti alla Roma, in questo momento noi vogliamo andare in Champions, poi potremmo fare programmazioni più ambiziose”



