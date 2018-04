Lazio, Tare: «La Champions sarebbe il risultato più grande che posso raggiungere qui»

di Valerio Cassetta

«Il risultato più grande che posso raggiungere per la Lazio è la Champions League». Igli Tare ha le idee chiare. Il ds biancoceleste, in un’intervista alla tv albanese Digitalb, ha parlato del suo ruolo nel club del presidente Lotito. «A Formello di solito sto nel mio ufficio, perché l’intimità dello spogliatoio è sacra per i giocatori - ha ammesso l’ex attaccante -. Mi capita nei corridoi e nella stanza dei massaggi di raccogliere degli impulsi, capire l’umore dei giocatori e intuire chi ha bisogno di un colloquio con me. Da uno sguardo riesco a percepire molto».



MATURITA’

Dirigente attento ai particolari in campo e fuori, Tare ha rivelato di aver raggiunto la maturità dopo aver smesso di indossare gli scarpini: «Ero un attaccante molto impulsivo, mi sono trasformato in un direttore molto riflessivo». L’ex centravanti poi si è lasciato andare ad una battuta: «L’unica cosa che non posso accettare è che i miei figli giochino con la Roma. Essendo più laziali di me è impossibile che ciò accada». Su un possibile ritorno in Albania, infine, Tare ha dichiarato: «E’ uno dei miei sogni per contribuire alla crescita del calcio del mio Paese. Al momento però è una cosa molto distante. Per tornare ci devono essere condizioni adeguate, visto che l'Albania è ancora lontana da dove può arrivare».

