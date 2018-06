Lazio, Tare pronto a chiudere con il Bruges per Wesley

di Daniele Magliocchetti

Tira e molla su Wesley. La trattativa per il momento non decolla, ma il dialogo è continuo. Il Bruges rimanda al mittente l’offerta di 5 milioni di euro più 1,5 di bonus della Lazio,ma Lotito non s’arrende,anche perché i belgi, nonostante il rifiuto, sembrano ben disposti. Al patron l’attaccante brasiliano, consigliato da Tare, piace parecchio; e anche Inzaghi segue con interesse l’evolversi della situazione. L’allenatore l’ha studiato e da quello che ha osservato, potrebbe essere davvero la punta ideale da schierare accanto a Immobile. All’occorenza,Wesley potrebbe anche sostituire il il bomberdi Torre Annunziataal centro dell’attacco.Insomma,il profilo piace. Lotito è pronto a rilanciare dialmeno uno o due milioni di euro.Ma non di più. L’agente del giocatore sta dando una mano e la strategia che sta attuando la società biancoceleste su Wesley è quella giusta. E’ probabile che a breve il ds Tare,unavolta ottenuto il via libera, possa andare in Belgio e chiudere l’operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA