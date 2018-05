Lazio, Tare: «Qualcuno ha voluto giocare sporco su de Vrij»

«Su de Vrij non c'è nessuna vicenda. Qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera»: è duro Igli Tare, ds Lazio, sulla 'fugà di notizie a proposito del deposito in Lega del contratto del difensore olandese con l'Inter, a due settimane dallo scontro diretto all'ultima di campionato. «Noi dobbiamo guardare solo la nostra strada, non abbiamo mai messo in dubbio l'attaccamento di De Vrij questa maglia - ha detto Tare, a Mediaset Premium - . Il ragazzo sa cosa la Lazio gli ha dato e vuole lasciarci con un grande risultato. La notizia del contratto a pochi giorni dallo scontro diretto si poteva evitare, lo si poteva dire un mese fa o meglio alla fine del campionato. Non so se sia stata l'Inter o qualche giornale ma io mi sarei comportato in maniera diversa. Il ragazzo si meritava altro, sono certo che i tifosi lo saluteranno con gli applausi». A pochi minuti dalla trasferta di Crotone, Tare chiede alla Lazio di «meritarsi sul campo la qualificazione ala prossima Champions». «Questo è il nostro match point, vogliamo vincere questa gara per coronare una stagione fantastica - conclude -. In questo campionato i pronostici sono cambiati dopo ogni partita. Serve la massima concentrazione perché questa squadra merita il quarto posto».



