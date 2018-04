â€‹Lazio, Tare: «Ringrazio i tifosi. Vogliamo andare lontano in tutte le competizioni»

di Valerio Cassetta

«Per ora stiamo vincendo delle battaglie, ma l’importante è vincere la guerra. Noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la Champions». Igli Tare ha le idee chiare. Il ds della Lazio, all’indomani della vittoria contro il Salisburgo per 4-2 nell’andata dei quarti di Europa League, sottolinea la bontà del «lavoro svolto finora dal mister e dalla squadra», ribadendo «la speranza di arrivare in fondo» a tutte le competizioni.



TRASCINATORE

«Immobile ci ha aiutato a creare un fantastico spirito di squadra. Per questo sono molto orgoglioso di averlo portato qui – ammette l’albanese a Lazio Style Radio -. Due anni fa sapevamo di dover fare delle scelte importanti, alcune anche dolorose, ma necessarie. Siamo stati bravi e adesso quelle scelte ci stanno ripagando». Il direttore sportivo sostiene che «la vittoria di ieri sera ha dato un’ulteriore conferma» ai biancocelesti, quella di essere «grandi». Un successo importante che però non deve distogliere l’attenzione dai prossimi impegni: «Ci aspetta la sfida contro l’Udinese (in programma domenica alle 18:00 in trasferta, ndr), che sarà insidiosa - ammonisce Tare -. E giovedì prossimo in Austria sarà importante mantenere un ottimo ritmo. Dobbiamo fare il possibile per non sbagliare più».



PUBBLICO

Il ds è convinto che per conquistare traguardi «importanti c’è bisogno sempre di una cornice di pubblico come quella di ieri sera». Circa 40mila persone erano all’Olimpico per l’andata contro il Salisburgo: «Volevo ringraziare tutti i tifosi presenti, hanno sostenuto la squadra per novanta minuti – rivela Tare -. Probabilmente siamo l’unica squadra in Serie A che promuove tutte le iniziative possibili per far tornare la gente allo stadio. Questa squadra merita di avere un pubblico numeroso. I tifosi ieri sono stati fantastici, la mia speranza è che l'affluenza di ieri possa diventare un’abitudine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA