Lazio, Tare: «Tifare la Roma in Champions? Non ho sentito la domanda…»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: “Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di essere qui. Ma se non ci arrivassimo, questo non implicherebbe la cessione di alcuni nostri talenti: per noi è fondamentale raggiungere questo obiettivo per la nostra crescita sportiva. Se ci uniamo anche noi all’appello di Galliani che dice tifare le italiane in Champions, in questo caso la Roma? Non ho sentito la domanda…a volte una mancata risposta è una risposta.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA