â€‹Lazio, testa al Napoli: dubbio Durmisi-Caceres sulla sinistra

di Valerio Cassetta

Il count down verso la prima di campionato è iniziato. A Formello Simone Inzaghi prova ancora la formazione anti-Napoli. Si riparte dal 3-5-2, modulo collaudato e già testato nei ritiri di Auronzo di Cadore e Marienfeld. Nel centro sportivo biancoceleste si rivede Murgia, reduce da un’operazione alla mano. Ancora assente Berisha: il kosovaro, dopo gli accertamenti di ieri alla coscia sinistra, punta a recuperare per la Juventus. Luis Alberto e Immobile scaldano i motori in attacco. In porta Strakosha, smaltito il problema alla schiena, lavora per farsi trovare pronto. In difesa Acerbi comanda il reparto con Radu a sinistra e uno tra Wallace e Luiz Felipe a destra. Pochi dubbi nel mezzo: con Leiva squalificato spazio Badelj in cabina di regia. Marusic confermato sull’out di destra, mentre Durmisi si gioca il posto da titolare con Caceres. Un ballottaggio dettato dal forfait di Senad Lulic, fermato per un turno dal giudice sportivo. Nella giornata di domani Inzaghi insisterà sui movimenti di difensori e centrocampisti. L’obiettivo è non farsi sorprendere sabato prossimo dai tagli di Callejon e Insigne.



SOLIDARIETA'

«La s.s. Lazio è vicina alla città di Genova ed a tutte le persone coinvolte dal crollo di Ponte Morandi». Così la società biancoceleste su Twitter ha espresso la propria solidarietà alle vittime della tragedia in Liguria.

