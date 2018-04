Lazio, il tifo social dell'ex Vieri: «Dai ragazzi, andiamo in semifinale»

di Valerio Cassetta

Superato dalla distanza, vicino con il cuore. Patric Gabarron non è partito per l'Austria con la squadra per il ritorno dei quarti d’Europa League contro il Salisburgo. Il difensore, costretto al forfait per un fastidio muscolare, su Instagram ha promesso che non farà mancare il proprio sostegno, pur non essendo presente alla Red Bull Arena: «Un peccato non poter esserci per problemi fisici, ma vi appoggerò da casa! Forza Lazio sempre, verso le semifinali». Questo il messaggio dello spagnolo, che spera in un risultato positivo dopo il successo dell’andata per 4-2 all’Olimpico. Sintetico, invece, il post di Luis Alberto che mentiene alta l'attenzione sull'obiettivo: «A 90 minuti dalla semifinale».



TIFO DELL’EX

Oltre ai tesserati anche Bobo Vieri farà il tifo per i biancocelesti. «Stasera gioca la Lazio, dai ragazzi che andiamo in semifinale» l’augurio, attraverso un video su Instagram, dell’ex attaccante, in forza al club capitolino nella stagione 1998-99. Pur avendo trascorso una sola stagione a Roma, Vieri è rimasto legato alla Lazio, con cui ha vinto una Supercoppa Italiana e l’ultima edizione della Coppa delle Coppe, primo trofeo europeo della storia laziale. Un traguardo storico raggiunto anche grazie alla sua rete che aprì le marcature nella partita contro il Mallorca, poi vinta 2-1 al Villa Park di Birmingham.

