Lazio, niente Torino per Parolo: lulic torna a fare la mezzala

di Alberto Abbate

Libera è la festa dei tifosi a Formello. C'è chi ieri una trentina di laziali ha deciso di passare il 25 aprile al fianco della propria squadra del cuore. Così Peruzzi ha aperto i cancelli e l'allenamento di ripresa d'Immobile e compagni è stato scandito da cori ed applausi. Per ringraziare questa vicinanza ecco anche la partitella in famiglia, saltata da de Vrij soltanto a scopo precauzione. In campo invece c'era Patric, come rinforzo sulle fasce: lo spagnolo ha smaltito il problema muscolare rimediato alla vigilia del match di ritorno con il Salisburgo ed ha svolto l'intera seduta. Nessuna prova tattica in vista di Torino comunque, da oggi si comincerà a fare sul serio. Domenica rientreranno dalla squalifica Murgia e Luis Alberto. Il ballottaggio è in difesa tra Caceres e Luiz Felipe, poi a centrocampo Lulic è pronto a giocare da mezzala con Lukaku riproposto sulla fascia sinistra. Il motivo? Parolo non ce la fa. Ieri mattina gli accertamenti in Paideia, al momento l'elongazione prevede una settimana di riposo assoluto: «E' un trauma a carico dell'adduttore breve della coscia destra nel match contro la Sampdoria - spiega il dottor Rodia - e ha già cominciato le terapie. Adesso lo seguiremo e poi la settimana prossima si sottoporrà a nuovi accertamenti che ci diranno i tempi di recupero definitivi. Abbiamo bisogno di verificare la risposta delle terapie sul giocatore: siamo alla fine di una stagione cominciata il 13 agosto. Gli altri? I ragazzi sono in ottime condizioni, i due giorni di riposo sono stati molto importanti. Siamo al rush finale, bisogna fare attenzione per portare tutti i giocatori fino in fondo al campionato al massimo del loro potenziale». E quest'anno la preparazione e il lavoro dello staff medico sono stati sinora davvero un valore aggiunto. Per la forma e la tenuta della rosa, nella corsa alla Champions League, sono valsi più di qualche punto.

