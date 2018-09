Lazio, è tornato Parolo goleador

di Valerio Cassetta

L’uomo in più della Lazio di Inzaghi: Marco Parolo regala ai biancocelesti la vittoria contro l’Empoli. Un successo pesante, arrivato grazie alla rete del centrocampista, sempre nel vivo del gioco. L’ex Parma, come Milinkovic e Luis Alberto, ci mette un po’ per carburare. Come un diesel cresce con il passare dei minuti per non fermarsi più. Azione dopo azione dà sempre il suo contributo, e i compagni lo ringraziano. Ad inizio ripresa è bravo, complice un rimpallo con Di Lorenzo, a sfruttare il cross di Lulic. Il pallone finisce in rete alle spalle di Terracciano e vale l'1-0 finale. Parolo esulta, corre sotto il settore ospiti e festeggia con i 3mila laziali presenti. Ennesima prestazione positiva per la mezzala che assicura quantità e qualità in mezzo al campo. Anche per questo Inzaghi non riesce a farne a meno: Parolo è un moto perpetuo con il vizio del gol.

