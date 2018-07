Lazio, traffico a centrocampo: Di Gennaro verso la partenza

di Valerio Cassetta

Un faccia a faccia con Simone Inzaghi per oltre trenta minuti. Davide Di Gennaro, centrocampista della Lazio classe ’88, ha parlato con il tecnico prima di iniziare l’allenamento mattutino. Arrivato la scorsa stagione dopo l’esperienza al Cagliari, potrebbe finire presto la sua avventura in biancoceleste. Con l’arrivo di Milan Badej, che lunedì prossimo dovrebbe svolgere le visite mediche presso la clinica Paideia di Roma insieme a Joaquin Correa, la concorrenza a centrocampo si fa agguerrita. Minala, Cataldi, Murgia e Berisha hanno convinto nel ritiro di Auronzo di Cadore e al momento sono le alternative a Lulic, Leiva, Parolo e Milinkovic (ancora in vacanza dopo il Mondiale e in attesa di definire il proprio futuro).



Insomma, per il regista cresciuto nel Milan sembrano chiudersi gli spazi. A gennaio aveva rifiutato il prestito alla Salernitana in Serie B, restando a Formello. Appena 6 presenze, compresa una con la Primavera, per un titolo di 272 minuti giocati. Questo il bottino, troppo magro, per un giocatore prescelto per ricoprire il ruolo di vice Leiva. Le pretendenti in Serie A non mancano e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

