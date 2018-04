Lazio, un gol per tutti

di Emiliano Bernardini

Tutti per il gol e il gol per tutti. E’ questo il motto che viene gridato ogni giorno nello spogliatoio di Formello. Sono settantacinque finora le reti messe a segno in campionato dai ragazzi di Inzaghi: miglior attacco del campionato.





