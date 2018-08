â€‹Lazio, vice Leiva cercasi: Inzaghi testa Badelj per il Napoli

di Valerio Cassetta

Tre giorni e tre dubbi. Simone Inzaghi continua le prove in vista del Napoli. Lulic, Leiva e Patric sono squalificati per il match di sabato. Via agli esperimenti nel centro sportivo di Formello. Durmisi sulla sinistra si gioca una maglia da titolare con Caceres. La gara con il Borussia Dortmund non ha convinto il tecnico, pronto a schierare l’uruguaiano sull'out mancino. Una soluzione d’emergenza per limitare al massimo i tagli degli attaccanti azzurri.



In regia Badelj avrà un compito arduo: non far rimpiangere Leiva. Il croato è in vantaggio su Cataldi e Murgia, ma è leggermente indietro con la preparazione. Sulla destra Marusic è sicuro del posto: oggi è rimasto a riposo in via precauzionale. Se non dovesse farcela, Basta prenderà il suo posto. Insomma, la formazione che sfiderà i ragazzi di Ancelotti non è ancora stabilita. Nel Ferragosto di lavoro lo staff tecnico ha studiato tutti gli accorgimenti per iniziare al meglio la stagione. Berisha non farà parte dei convocati: il suo rientro è previsto per la sfida con la Juventus, in programma il 25 a Torino.

