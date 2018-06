Lazio, visite mediche per Durmisi: «Contento di essere qui»

di Valerio Cassetta

È Riza Durmisi il primo acquisto della Lazio. L’esterno sinistro in arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro in mattinata ha svolto le visite mediche di idoneità sportiva presso la clinica Paideia di Roma. Nel pomeriggio firmerà il contratto che unirà al club biancoceleste per i prossimi quattro anni. «Sono contento di essere qui. Ora farò le visite mediche. Forza Lazio» ha detto entrando il centrocampista danese di origine albanese.

