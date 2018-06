Lazio, visite mediche per Mattia Sprocati, attesa per Berisha

di Valerio Cassetta

E’ il secondo acquisto della Lazio, Mattia Sprocati. Il centrocampista classe ‘93 in arrivo dalla Salernitana si è presentato in mattinata presso la clinica Paideia di Roma per le visite mediche di rito con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. La concorrenza in biancoceleste sarà agguerrita, ma Sprocati avrà a disposizione il ritiro di Auronzo di Cadore per convincere Simone Inzaghi delle sue qualità. Nell’ultima annata ha collezionato 7 assist e 10 gol in 34 presenze totali (tra Serie B e coppa Italia). Dopo i test medici, nel pomeriggio il giocatore sosterrà ulteriori controlli per la prevenzione degli infortuni presso l’Isokinetic. Successivamente, firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio, con la speranza di ripetere le orme di Luiz Felipe: arrivato la scorsa estate dalla Salernitana, il difensore è diventato un punto di riferimento per il tecnico laziale. Intanto, cresce l'attesa per Valon Berisha, centrocampista in arrivo dal Salisburgo per circa 7,5 milioni di euro, che sbarcherà a Roma nei prossimi giorni.

