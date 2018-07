Lazio, visite mediche per Proto: sarà il vice Strakosha

di Valerio Cassetta

Il suo nome in greco significa “primo”, ma farà il secondo a Strakosha. Silvio Proto, nuovo portiere della Lazio in arrivo a parametro zero dall’Olympiacos, in mattinata ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica Paideia di Roma con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Presenti anche Fabio Rodia, consulente ortopedico della società, e il dottor Antonino Maggio. Dopo i controlli per ottenere l’idoneità sportiva, Proto si recherà all’Isokinetic, altra struttura di riferimento dei biancocelesti, per effettuare i test per la prevenzione degli infortuni con il dottor Giammaria D’Orsi. Nel tardo pomeriggio, infine, Il classe ‘83 belga, ma con cittadinanza italiana, firmerà a Formello il nuovo contratto con la società di Claudio Lotito.



