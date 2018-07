Lazio, visite per Milinkovic, tifosi in delirio: «Resta qui». Test per Badelj e Correa

di Valerio Cassetta

Per varcare l’ingresso della Paideia deve fare lo slalom tra i tifosi, Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio, valutato intorno ai 150milioni di euro dal presidente Lotito e oggetto del desiderio Real Madrid, Manchester United e Juventus, sta svolgendo le visite mediche di rito con il professor Ivo Pulcini e il dottor Fabio Rodia. Oltre 50 i tifosi biancocelesti che lo hanno aspettato intorno alle 8:30, soprattutto bambini. Tutti a caccia di selfie, autografi e con una richiesta in particolare: «Resta qui. Non andare via». Glielo ripetono tante volte, allo sfinimento, finché le tanti voci si uniscono in un solo coro «Forza Lazio carica» che finisce per svegliare i pazienti della clinica. Sergej sorride, si concede alla folla, ma non risponde gli interrogativi. Già ieri era atteso in clinica e la sua assenza aveva fatto temere il peggio. La speranza di vederlo ancora a Formello è viva, ma le logiche del mercato impongono prudenza.



RINFORZI

Esami anche per Milan Badelj, svincolato dalla Fiorentina, e Joaquin Correa, in arrivo dal Siviglia. Entrambi sbarcati ieri all’aeroporto di Fiumicino. L’accoglienza riservata ai due nuovi rinforzi all’esterno della clinica è delle migliori. Nulla a che vedere però con quella dedicata a Milinkovic.

