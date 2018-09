Lazio, vittoria per 13-1 nel test con la Lupa Roma: tripletta per Patric

di Valerio Cassetta

La risposta alle esclusioni. Tre gol per Patric, due per Basta. Gli esterni della Lazio rispondono presente nell’amichevole contro la Lupa Roma, club di Serie D allenato da Marco Amelia. Lo spagnolo, estromesso dalla lista Uefa insieme a Lukaku, realizza una tripletta, lanciando un messaggio chiaro a Simone Inzaghi. L’ex Barcellona non ha gradito la scelta della società e spera che il tecnico possa impiegarlo almeno in campionato. Stesso discorso per Basta, utilizzabile anche in coppa. Nel test mattutino, finito 13-1 per i biancocelesti a Formello, a segno anche Wallace, Leiva, Rossi, Correa, Caicedo (rigore) e Parolo. Buone prestazioni per Cataldi, Luis Alberto, impiegato a centrocampo, Acerbi e Radu. Gol della bandiera per Piano.



RECUPERO

Un messaggio al giorno toglie il medico di torno. Lo sa bene Valon Berisha che quotidianamente su Instagram aggiorna i fan circa il suo stato di forma. «Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!». Questa la didascalia postata per testimoniare i progressi dopo la lesione alla coscia sinistra. Il kosovaro, fermo dal ritiro di Auronzo di Cadore, spera di tornare a disposizione per il match con l’Empoli, in programma il 16 settembre allo stadio Castellani. Se avrà raggiunto uno stato di firma accettabile, verrà inserito nella lista dei titolari. Ancora out Lukaku e Luiz Felipe: il brasiliano conta di recuperare per il derby del 29 settembre.

