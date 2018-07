Lazio, vittoria per 3-0 contro la Triestina: Immobile super, Parolo instancabile

di Valerio Cassetta

Dopo i successi contro i dilettanti dell’Auronzo e della Top 11 del Cadore, la Lazio vince anche contro la Triestina, club della Lega Pro. Minala, Immobile e Lulic finiscono sul tabellino dei marcatori, raccogliendo gli applausi del campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi continua a provare il 3-5-2, lasciando a riposo gli affaticati Strakosha, Marusic e Berisha.



Lazio Primo Tempo

Proto 6,5: Sempre più autoritario tra i pali. Preciso nei disimpegni con i piedi e attento sui tiri dalla distanza.

Wallace 6,5: Sulle palle alte non ha rivali. Deciso nelle chiusure e rapido negli anticipi. Si fa sentire con i compagni tenendo alta la concentrazione.

Luiz Felipe 6: Elegante e sicuro nel far ripartire l’azione. Non lascia spazio agli attaccanti della Triestina.

Radu 6,5: Le ripartenze di Mensah non lo impensieriscono. Esperienza e intelligenza tattica al servizio della squadra. Basta 6,5: Corre avanti e indietro senza sosta sull’out di destra. Quando può, si affaccia nella metà campo avversaria, duettando con Luis Alberto. Indossa la fascia da capitano.

Murgia 6: Prova spesso l’inserimento alle spalle dei difensori, ma viene anticipato. Colpito duro da Beccaro, è costretto a chiedere il cambio. Dal 32’ Jordao 5,5 - Pochi minuti per entrare nel match.

Leiva 7: Quantità e qualità in mezzo al campo. Punto di riferimento per tutti i compagni. Fondamentale.

Minala 6,5: Fa valere il fisico in mezzo al campo. vAl 14’ sfruttando l’incertezza di Codromaz e Lambrughi, porta in vantaggio la Lazio.

Durmisi 6: Sugli sviluppi di un suo cross nasce il vantaggio della Lazio. Parte forte con il piede sull’acceleratore, ma cala con il passare dei minuti.

Luis Alberto 6,5: Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Si abbassa spesso per ricevere il pallone. Pericoloso anche su calcio piazzato.

Rossi 6: Fa a sportellate per 45 minuti con i difensori. Lotta su ogni pallone, ma gli spazi per concludere a rete sono pochi.



Lazio secondo tempo

Guerrieri 6: Più infastidito dal sole che dagli attaccanti triestini. Poco impegnato. Sicuro nelle uscite alte.

Patric 6: Tiene testa a Mensah nei duelli in velocità. Efficace nelle chiusure.

Acerbi 6,5: Guida i movimenti di Patric e Bastos. Dopo l’addio di de Vrij è lui il leader del reparto.

Bastos 6: Nel corpo a corpo è insuperabile. Vince i duelli aerei.

Lombardi 6: L’impegno non manca. Corre a perdifiato sulla fascia destra, aiutando Patric nei momenti di difficoltà.

Parolo 6,5: Moto perpetuo. Sempre in auto del compagno: raddoppia le marcature e si vede anche nella manovra d’attacco.

Di Gennaro 6: Detta i tempi del gioco in regia, ma nei contrasti non riesce a farsi valere.

Cataldi 6,5: Partecipa ad entrambe le fasi. Gioca spesso di prima, cercando l’assist vincente.

Lulic 7: E’ il capitano e dà l’esempio, rincorrendo l’avversario anche nella propria metà campo. Si propone anche per la manovra offensiva. Al 36’ finisce sul tabellino dei marcatori: dribbling su Ributti e tiro vincente alle spalle di Valentini.

Caicedo 5,5: Macchinoso nei movimenti. Spesso non coglie gli spunti di Immobile. Prezioso nel gioco aereo per respingere gli attacchi avversari su calcio piazzato.

Immobile 7: E’ l’osservato speciale della difesa triestina. Al 14’ del secondo tempo si prende la scena: stop, controllo e tiro sotto l’incrocio dal limite dell’area. Bomber.



Lazio primo tempo (3-5-2): Proto; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Basta, Murgia (dal 32’ Jordao), Leiva, Minala, Durmisi; Luis Alberto, Rossi.

Lazio secondo tempo (3-5-2): Guerrieri; Patric, Acerbi, Bastos; Lombardi, Parolo, Di Gennaro, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Reti: 14’ pt Minala, 14’ st Immobile, 35’ st Lulic

