Lazio, rush finale con il fiato corto. E Immobile ha bisogno di riposare

Nemmeno un attimo di respiro. Si riparte, direzione Firenze. E adesso è il momento di gestire le forze. Dopo 15 partite giocate (appena 3 ko, uno nei 120’ col Milan in Coppa Italia) in due mesi, la Lazio si ritrova a corto di fiato e con una serie di acciacchi che rendono più amaro il palato. Per carità, lo 0 a 0 nel derby ha addolcito una settimana da incubo, ma a Formello ora scatta pure l’allarme Immobile: il bomber partenopeo ha rimediato una serie di contusioni alla gamba destra, ieri immortalata da lui stesso su Instagram. Verrà monitorato nelle prossime ore dallo staff medico, poi Inzaghi dovrà decidere se rilanciare Caicedo, l’uomo che coi viola dall’andata (il rigore dubbio regalato, domani arbitrerà Damato) ha un conto aperto.



