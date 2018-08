Lazio, Wallace: «Conserverò la maglia di CR7». Luis Alberto: «Con il lavoro tutto arriverà»

di Valerio Cassetta

“Wally il muro”. E’ stato soprannominato così, Fortuna Wallace, dopo Juventus-Lazio. Il motivo? Il brasiliano ha fermato Cristiano Ronaldo alla prima partita all’Allianz Stadium. Con l’infortunio di Luiz Felipe, Inzaghi ha deciso di puntare sull’ex Braga come centrale di destra del reparto arretrato. La prestazione è stata superlativa. Rapido negli anticipi, deciso nelle chiusure e perentorio nel gioco aereo. Insomma, Cr7 non ha avuto vita facile. Anzi, il Pallone d’Oro portoghese è rimasto a secco di gol. «Durante la partita, si era un po' innervosito per un paio di miei falli su di lui - ha dichiarato Wallace a Globo Esporte -. Sembrava un po' irritato, infastidito nei miei confronti. Per chiudere la questione, è venuto a scusarsi. Dato che parliamo entrambi portoghese è stato più facile». Il difensore laziale ha poi rivelato che l’ex Real Madrid «si è congratulato» con lui a fine gara e «a quel punto gli ho chiesto la maglia e lui me l'ha data». Un cimelio da conservare: «La voglio mettere in un quadro - ha detto il numero 13 biancoceleste - non la farò toccare a nessuno».



DON LUIS

Intanto, Luis Alberto non vede l’ora di tornare a fare la differenza. «Tutto arriva! Lavoro, concentrazione e divertirsi sempre!» ha scritto su Instagram lo spagnolo. Le ultime prove contro Napoli e Juventus non hanno convinto. Se non troverà la forma migliore in breve tempo, Inzaghi potrebbe dare una chance a Correa. Un’ipotesi da prendere in considerazione dopo la gara con il Frosinone, in programma domenica sera all’Olimpico. Nel match contro i ciociari non verranno fatti esperimenti. La Lazio ha zero punti in classifica e deve ritrovare al più presto la vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA