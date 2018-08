Lazio, Wallace non convince Inzaghi per in Napoli: Luiz Felipe scalpita

di Valerio Cassetta

Ha rimandato le scelte a domani, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non ha ancora sciolto le riserve per la formazione anti-Napoli. Durmisi-Caceres il ballottaggio sull’out di sinistra a centrocampo. Wallace-Luiz Felipe il dubbio in difesa. Decisioni che il mister valuterà ancora per 24 ore. Insomma, nove giocatori su undici sanno già che sabato sera vestiranno la maglia da titolare. Strakosha confermato tra i pali. Acerbi e Radu sono sicuro di un posto nel pacchetto arretrato. Nel mezzo Badelj sostituirà Leiva, squalificato insieme a Lulic e Patric, mentre Parolo e Milinkovic saranno le mezzali. Sulla destra spazio a Marusic, tornato ad allenarsi in mattinata. Ancora assenti Lukaku e Berisha, alle prese rispettivamente con una tendinopatia al ginocchio e con un sospetto stiramento alla coscia ormai in via di guarigione. In attacco Luis Alberto si muoverà alle spalle di Immobile. Ciro sogna di ripetere l’exploit dello scorso anno, che gli permesso di diventare capocannoniere del campionato. In panchian, tra gli altri, ci sarà anche Murgia. Il classe '96 aveva lasciato il ritiro in Germania per una frattura alla mano sinistra. Operato la scorsa settimana, è rientrato in gruppo da due giorni e si allena con un tutore protettivo.

