Lazio, Inzaghi: «Vogliamo ripetere grande stagione. Calendario? Partenza complicata»

di Valerio Cassetta

«Partenza più complicata non poteva esserci, andremo ad affrontare le due migliori classificate dello scorso campionato». Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, commenta il sorteggio delle prime due giornate di campionato contro Napoli e Juventus. Secondo il tecnico le prossime avversarie sono «due squadre che pochi mesi fa erano arrivate a totalizzare rispettivamente 95 e 91 punti in classifica, facendo registrare un autentico record». L’ex Primavera, nonostante i pronostici sfavorevoli, assicura il massimo impegno: «Dal canto nostro, lavoreremo ancor più duramente per farci trovare pronti all’inizio della nuova Serie A». Un concetto ribadito anche durante la presentazione della rosa al Palaroller di Auronzo di Cadore: «Non facciamo promesse né proclami - dichiara Inzaghi - il nostro obiettivo è fare una grande cavalcata come l’anno scorso, in cui abbiamo iniziato con la Supercoppa». Insomma, il tecnico assicura: «Ce la metteremo tutta, affronteremo squadre importanti che si sono rinforzate. Alla Lazio sono arrivati ottimi giocatori, ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA