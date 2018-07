SFF Atletico, Scudieri: «Il Lecce è stato un test importante per tutti»

di Paolo Baldi

E' terminata com'era prevedibile la prestigiosa amichevole che l'SFF Atletico ha giocato, sabato sera, al Paglialunga di Fregene contro il Lecce. Cinquina dei pugliesi, squadra di serie B e con una condizione atletica leggermente superiore, ma confronto più equilibrato di quello che dice il risultato, soprattutto nel primo tempo. Soddisfatto Scudieri: «La gara l'abbiamo presa soprattutto come una bella esperienza. Positiva e gratificante per tutti i ragazzi che hanno giocato. In particolare, i più giovani si sono confrontati con quei calciatori che, spesso, hanno visto solo in televisione. Per quanto mi riguarda, cercavo alcune verifiche e in parte le ho avute, dato nel complesso la squadra ha fatto bene. Per fare altre considerazione, invece, dobbiamo aspettare gli altri impegni che abbiamo programmato in questa fase di preparazione al campionato>.





© RIPRODUZIONE RISERVATA