Lega di Serie A, annullata l'assemblea prevista per il 3 maggio

L'Assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 3 maggio 2018 presso la sede di via Rosellini a Milano, alle ore 14 in prima convocazione e, occorrendo, alle 16 in seconda convocazione, è annullata per accorpamento dell'unico punto all'ordine del giorno («Licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018-2021») nell'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata per lunedì 7 maggio 2018 a Roma. Lo rende noto la Lega di Serie A in un comunicato.



