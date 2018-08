Lite Juventus-Lega: a rischio 36 milioni

di Emiliano Bernardini

La Juve va avanti per la sua strada. Non si ricuce lo strappo con la Lega di serie A per quanto riguarda i tappetini virtuali su cui dovrebbe girare lo sponsor Tim e l'international presenting sponsor la cui commercializzazione è stata assegnata a Isg. Parliamo di tutti quei diritti relativi alla sponsorizzazione, che sono fuori dal perimetro della Legge Melandri. Un valore totale di 15 milioni per quanto riguarda l'Italia e 21 per l'estero. Il rischio che l'accordo salti è alto. La società bianconera ritiene che quelli per i tappetini non siano diritti collettivi, ma soggettivi, in mano quindi alle singole squadre. Club che devono delegare la Lega per concedere l'inserimento di un proprio sponsor negli spazi. La Vecchia Signora, dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, sta contravvenendo come annunciato in Assemblea a tutti gli accordi tenendosi per sé tutti gli spazi per commercializzarli. Normale visto che con l'arrivo di CR7 c'è stata una impennata di aziende pronte a tutto pur di comparire accanto al cinque volte pallone d'oro. I vertici della Lega stanno lavorando per cercare tentare di risolvere la questione. Gli altri 18 club sono furiosi (starebbero per chiedere un Consiglio straordinario) così come Tim. Il colosso telefonico si è già lamentato con la Lega. Farlo con la Juve, forse, non era così conveniente.

