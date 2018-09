Lega serie A, deroga alla Fiorentina: ok alla fascia da capitano per Astori

Parziale retromarcia della Lega di Serie A che apre un minimo sulla questione delle fasce standard per i capitani delle squadre della massima divisione. E' stata infatti concessa una deroga alla Fiorentina per permettere al capitano viola di continuare a indossare la fascia commemorativa per Davide Astori. E' stata dunque accolta la proposta del presidente Gaetano Miccichè. Nei giorni scorsi molti giocatori viola avevano fatto muro sull'argomento, Biraghi in primis. «Vorrà dire che continueremo a pagare le multe», aveva detto il laterale della Fiorentina e della Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA