Lega serie A, assemblea deserta: appuntamento al 22 maggio

di Salvatore Riggio

Assemblea deserta oggi in Lega serie A, dove era convocata alle ore 15 e aveva come ordine del giorno il rinnovo delle cariche. Appuntamento al 22 maggio al quarto piano di via Rosellini, quando si parlerà di diritti televisivi (quel giorno per MediaPro scadrà il limite massimo per presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro iva compresa) e governance. Nessun club della massima serie A si è presentato oggi: così il 22 maggio, come recita il nuovo statuto, servirà la maggioranza semplice dei votanti per eleggere il nuovo amministratore delegato, cinque consiglieri di Lega (uno indipendente, quattro in rappresentanza delle società), due consiglieri federali e i revisori dei conti. Per il ruolo di ad i nomi restano sempre quelli delle ultime settimane: Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, Stefano Domenicali e Marzio Perrelli sono i papabili. Sono invece quattro i candidati per i due posti di consigliere federale: Umberto Gandini (Roma), Claudio Lotito (Lazio), Beppe Marotta (Juventus) e Antonio Romei (Sampdoria). Infine, otto sono quelli per le quattro poltrone di consiglieri di Lega: Alessandro Antonello (Inter), Aurelio De Laurentiis (Napoli), Marco Fassone (Milan), Claudio Fenucci (Bologna), Tommaso Giulini (Cagliari), Mario Cognini (Fiorentina), Antonio Percassi (Atalanta) e Gino Pozzo (Udinese).

