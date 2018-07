Lepanto, Capolei dal calcio al futsal: «Ora spero di essere all’altezza»

di Tiziano Pompili

Una scelta curiosa che è sinonimo di attaccamento alla società. Gianluca Capolei, attaccante classe 1989 con alle spalle un’importante carriera nel calcio dilettantistico, ha scelto di rimanere alla Lepanto ma giocando per la prima squadra del settore calcio a 5 del club marinese che militerà ancora in serie C2 (la seconda categoria regionale).



«Dopo la notizia della mancata iscrizione dell’Eccellenza della Lepanto, avevo avuto anche qualche offerta calcistica, ma per motivi lavorativi e familiari ho preferito declinare. Per il forte legame che ho col presidente Stefano Bianchi e con la sua famiglia ho deciso di accettare questa nuova avventura: troverò un tecnico come Mauro Bardelloni che già conosco e spero di essere all’altezza della situazione». Capolei aveva già fatto qualche apparizione con la Lepanto calcio a 5 nella stagione appena chiusa, visto che il regolamento lo permetteva. «Ho giocato con loro le finali di Coppa. Si tratta completamente di un altro sport dove ci sono tanti schemi. Speriamo di fare un buon campionato».



Quello di Capolei, comunque, non è un addio definitivo al mondo del calcio. «E’ lo sport che amo di più e tornerò a giocarlo. Il presidente quest’anno ha optato per questa scelta di non iscrivere la prima squadra della Lepanto calcio, ma non lo riesco a vedere troppo a lungo lontano da questo mondo che gli piace tantissimo. E quindi ho fondate speranze di tornare a giocare in un campo a 11 con lui alla presidenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA