Lepanto controsorpassa Vescovio Capolei, una perla da metà campo

di Tiziano Pompili

La Lepanto è di nuovo fuori dalla zona rossa. La squadra marinese è rimasta in zona play out tre giorni: il tempo di vincere il sempre sentito derby col Città di Ciampino e di scavalcare l’Atletico Vescovio, messo k.o. in casa dal Real Monterotondo, tra l’altro prossimo avversario domenica della stessa Lepanto e anch’esso in piena zona play out.



Tra i protagonisti del 4-2 che la squadra di Mazza ha rifilato ai ciampinesi c’è stato anche Gianluca Capolei, attaccante esterno classe 1989 che ha realizzato il gol del momentaneo 3-1 con un’autentica perla da quasi metà campo. «Faceva caldo e non ce la facevo a portare avanti il pallone – scherza Capolei – Così ho visto il portiere leggermente fuori e ci ho provato: la palla ha toccato la traversa e si è infilata in porta». E’ stata la vittoria della “vecchia guardia”: dopo il gol del vantaggio siglato dall’ex ciampinese Spaziani (che ha mandato le squadre all’intervallo sull’1-0), sono arrivati i sigilli di Bianchi, Capolei e poi anche Vartolo.



«Quattro marcatori particolari, in effetti – sorride Capolei – Comunque per noi era fondamentale vincere e dovremmo cercare il successo anche domenica prossima a Monterotondo per arrivare all’ultima con la Valle del Tevere e chiudere il tormentato discorso salvezza senza passare dai play out. Dipenderà molto anche dal risultato del Vescovio che domenica sarà ospite proprio della Valle del Tevere, ma noi dobbiamo pensare solo alla nostra partita: ci aspetta una battaglia».

