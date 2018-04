Lepanto-Cynthia, derby di tensione: la Polizia calma gli animi in tribuna

di Tiziano Pompili

E’ stato un derby ad alta tensione quello tra la Lepanto Marino e la Cynthia, vinto dalla formazione ospite per 1-0 grazie ad un gol di Masotina nel finale. La posta in palio era alta soprattutto per i padroni di casa che volevano mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza, ma hanno trovato una Cynthia che seppur decimata dalle squalifiche (mancavano Di Mario, Izzi e Vicari espulsi col Vescovio) ha onorato anche questa partita pur non avendo grandi obiettivi di classifica, come già fatto in altre occasioni.



Il nervosismo è scoppiato soprattutto a metà del secondo tempo quando un brutto fallo di Amico su Mortaroli (accusato dai marinesi di alcuni atteggiamenti provocatori) è valso al giocatore della Lepanto il cartellino rosso. In tribuna, dove c’erano anche i familiari dello stesso Mortaroli, è volata qualche parola grossa e alla fine è servito l’intervento degli uomini della polizia presenti al “Fiore” per dividere i contendenti e riportare la calma. Nel finale, come detto, la Cynthia si è poi portata a casa anche il successo grazie al gol di Masotina che inguaia non poco la corsa salvezza della Lepanto.

