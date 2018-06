Lepanto Marino, niente Eccellenza Real Monterotondo Scalo fa festa

di Tiziano Pompili

La Lepanto non si iscriverà né al prossimo campionato di Eccellenza, né a nessun altro torneo di prima squadra. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi pubblicate in anteprima dal sito del Messaggero, ora è arrivata anche la decisione ufficiale: il club marinese, nella prossima stagione, andrà avanti solo con il settore giovanile e con quello del calcio a 5 (con la prima squadra che militerà in serie C2).



«Nelle prossime ore presenteremo al Comune il nuovo presidente – dice l’ex massimo dirigente Massimo Gargano che ha condiviso quella poltrona assieme a Stefano Bianchi – Si tratta di un imprenditore di Marino giovane, ma importante. Sia io che Bianchi resteremo all’interno del Consiglio. Per quanto riguarda la decisione sulla prima squadra, è maturata al termine di una serie di considerazioni di natura economica».



L’ipotesi che al momento sembra più accreditata è quella di “un anno sabatico” della Lepanto Marino dai campionati di prima squadra a cui il club castellano dovrebbe tornare a partecipare dalla prossima stagione. La rinuncia della Lepanto ad iscrivere la squadra in Eccellenza libera un ulteriore posto per il massimo campionato regionale che sarà riassegnato d’ufficio dal comitato: le recenti classifiche dei ripescaggi parlano chiaro, a beneficiarne sarà il Real Monterotondo Scalo. «Avevamo speranze di poter rientrare subito in Eccellenza – dice con un largo sorriso il direttore sportivo Riccardo Albanesi – Le voci sono state diverse, ma ora possiamo ufficialmente muoverci per fare la squadra. L’allenatore sarebbe stato a prescindere David Centioni e a breve inizieremo ad allestire il nuovo organico che, al momento, ha perso il solo classe 99 Baldazzi finito alla Salernitana. Cercheremo di fare tesoro degli errori commessi nella scorsa stagione per onorare al meglio il massimo campionato regionale».



