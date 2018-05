Lepanto, Spaziani ti porta in salvo: «E’ come aver vinto il campionato»

di Tiziano Pompili

Un’ultima giornata da brividi. Prima il gol del momentaneo vantaggio della Valle del Tevere nel corso del primo tempo, poi la rimonta passata tramite la doppietta dell’eterno Alessandro Spaziani e infine l’attesa in campo per il risultato dell’Atletico Vescovio (che aveva iniziato in ritardo la sua gara). Alla fine la Lepanto Marino ha potuto festeggiare la salvezza senza passare dai play out: un’impresa per una squadra che, tra mille difficoltà, si era improvvisamente ritrovata a lottare per mantenere la categoria.



«E’ come aver vinto un campionato – conferma Spaziani – Abbiamo dovuto superare tanti ostacoli e questo è stato possibile grazie ad una società straordinaria che ci ha confermato la fiducia anche a dicembre, in un momento di stagione molto complicato. Il primo grazie per tutto questo va a loro». Con la doppietta alla Valle del Tevere, Spaziani ha concluso la stagione a quota 13 sigilli. «La doppietta di domenica rappresenta una di quelle soddisfazioni per cui facciamo ancora sacrifici e grandi sforzi. Mi sono migliorato rispetto alla scorsa stagione: come si dice, quando ci si invecchia, si migliora…» sorride l’attaccante classe 1979 che non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.



«Finchè mi sento bene e dimostro di poter stare in questa categoria, cerco di andare avanti. Mi piacerebbe farlo ancora con la Lepanto, un ambiente e una società molto rari per il calcio dilettante laziale. C’è stima reciproca, ne parleremo al più presto». Venerdì 18 maggio la cena di fine stagione e forse già per quella data il futuro suo e di altri componenti della Lepanto sarà più chiaro. «In questo momento c’è solo voglia di staccare un po’ e godersi questa salvezza. Per una serie di motivazioni ci siamo ritrovati lì sotto: abbiamo chiuso il girone d’andata a 18 punti e abbiamo sempre dovuto rincorrere, fino all’ultima domenica. Ma ce l’abbiamo fatta» conclude Spaziani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA