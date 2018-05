Lepanto alla stretta finale, Bianchi: «Pensiamo a vincere la nostra gara»

di Tiziano Pompili

Un’ultima giornata palpitante. Alla Lepanto forse neanche i più pessimisti potevano immaginare un finale di questo tipo con la squadra marinese, protagonista di una grande stagione l’anno passato, in affannosa lotta per non finire ai play out. La Lepanto ospiterà una Valle del Tevere già salva al “Fiore” e dovrà assolutamente vincere, ma dovrà anche sperare in un passo falso o dell’Atletico Vescovio (che ospiterà il Ladispoli) o del Civitavecchia (che riceverà la visita della Boreale).



«Non possiamo fare calcoli in questo momento – dice il centrocampista classe 1993 Claudio Bianchi, uno dei componenti del gruppo storico della Lepanto – Noi dovremo vincere la nostra partita, cercando di ripetere la prestazione del recente derby col Città di Ciampino e facendo pesare le nostre maggiori motivazioni rispetto alla Valle del Tevere. Poi, dipenderà anche dagli altri risultati: probabilmente la partita più dura ce l’ha l’Atletico Vescovio che se la vedrà con il Ladispoli ancora in corsa per il vertice della classifica». La Lepanto è reduce dalla pesante battuta d’arresto di domenica scorsa (0-3) in casa del Real Monterotondo Scalo.



«Quella è stata una sfida particolare: dopo un primo tempo equilibrato, la partita si è sbloccata su un episodio con cui i padroni di casa sono andati in vantaggio grazie ad un rigore con conseguente espulsione. E da lì siamo usciti dal match» dice Bianchi che, da quando è rientrato, sta giocando nel ruolo di esterno del 3-5-2 di mister Mazza. «Si corre molto di più – sorride il centrocampista – Ma non ci sono problemi, sono a disposizione». Per Bianchi, al quarto anno di Lepanto, il gruppo marinese è pronto per questo finale di stagione. «Siamo fiduciosi di poterci salvare direttamente, ma siamo pronti anche a dover affrontare eventualmente i play out».



LA LOTTA SALVEZZA – Detto delle squadre che lottano per la salvezza diretta, il girone A di Eccellenza propone una bella bagarre anche per evitare la retrocessione diretta. Matematico il “saluto” dei Monti Cimini al massimo campionato regionale, l’altro posto se lo “contendono” Tolfa (che ospiterà Monte Grotte Celoni) e Tor Sapienza (che riceverà la Cynthia), coi capitolini a cui basta un pari per i play out che (è già certo) si giocheranno entrambi. Real Monterotondo (derby con l’Eretum) e Boreale cercheranno punti per disputarli in casa.

