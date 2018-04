Lepanto, tre passi verso la salvezza Luca Mucili: «Il mio gol più pesante»

di Tiziano Pompili

Una vittoria fondamentale. La Lepanto Marino ha fatto tre passi probabilmente decisivi verso la salvezza grazie al successo di domenica scorsa sul campo dell’Unipomezia per 2-1. I ragazzi di mister Paolo Mazza, in svantaggio a inizio ripresa, hanno sbancato il Comunale grazie alle reti di Alessandro Spaziani e di Luca Mucili, autore del gol decisivo al 90esimo.



«Il mio nono gol con la maglia della Lepanto, ma sicuramente il più pesante: voglio dedicarlo alla mia famiglia – dice Mucili, attaccante classe 1991 arrivato a metà stagione dal Team Nuova Florida – Ho sfruttato l’assist di Spaziani con cui mi trovo a meraviglia perché lui è un bomber, ma non è mai egoista. Il peso della vittoria di Pomezia per noi è incredibile: abbiamo vinto contro una squadra davvero forte che forse ha risentito della stanchezza per l’impegno in Coppa Italia nazionale. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo, difendendo bene e ripartendo in contropiede quando possibile».



La Lepanto vede il traguardo di una faticosissima salvezza, anche se Mucili non si sbilancia ancora: «Abbiamo l’80% di evitare i play out, ma questo è un campionato davvero particolare, basta vedere i risultati dell’ultimo turno. Forse ci bastano due vittorie nelle ultime cinque partite, ma non possiamo fare calcoli anche perché abbiamo un calendario con alcuni scontri diretti e due derby contro Cynthia (domenica prossima) e Città di Ciampino. Dobbiamo assolutamente centrare la salvezza anche per ripagare una società che non ci ha mai fatto mancare nulla e ci è sempre stata vicina» conclude l’attaccante.

