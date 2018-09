Tivoli, al Danesi non bastano tre gol di vantaggio. Il Licenza chiude 3-3

di Enrico Zarelli

Pazza Tivoli. Finisce 3-3 l’atteso confronto al “Danesi” con il Licenza. Un risultato che, nella media, farebbe immaginare un copione da botta e risposta. Invece è la Tivoli a dilapidare un vantaggio di tre reti, facendosi riacciuffare dai padroni di casa, che ottengono un pareggio dal sapore di vittoria, considerato il livello della formazione ospite ed i soli due punti raccolti sinora dal Licenza. La rete di Di Giovanni e la doppietta di Fiorini sembravano aver spianato la strada alla formazione amarantoblu, peraltro reduce da un pirotecnico successo per 8-1 ai danni l’Accademia Calcio Roma. Invece il doppio centro di Di Niro rimette tutto in discussione. E la fortuna gira, tanto che sul 2-3 Fiorini sbaglia persino un rigore. Il pareggio del Licenza porta la firma di Andrea Luttazi, 43 primavere ed ex Tivoli dal 1994 al 1996, che fissa il punteggio finale al 90’ con un impeccabile calcio di punizione. Per la Tivoli si tratta del secondo pareggio su tre partite di campionato.

