Licenza Uefa rilasciata a 14 delle 20 società di serie A: ok Roma e Lazio

di Redazione Sport

La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta, ha deliberato di rilasciare la licenza Uefa per la stagione sportiva 2018/2019 a 14 delle 20 società di serie A. Lo comunica in una nota la Figc. Si tratta di Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino e Udinese. Nel caso di Atalanta e Napoli, gli stadi ai quali è stato dato via libera sono rispettivamente il Mapei Stadium di Reggio Emilia e il Renzo Barbera di Palermo. Le società alle quali non è stata concessa la licenza (le due retrocesse Benevento e Verona oltre a Chievo, Crotone, Cagliari e Spal) potranno presentare, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della licenza, ricorso motivato presso la Commissione di secondo grado delle Licenze Uefa.

