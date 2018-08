Liga, il presidente: «Inter e Psg fanno trucchi di mercato». Lega Serie A: «Dichiarazioni lesive». Inter: «Pronte azioni legali»

«Ciò che dobbiamo fare è chiederci perché stanno accadendo certe cose. Bisogna domandarsi perché esistono dei club-Stato che stanno inflazionando il mercato portandosi via giocatori. Questo succede non per nostri errori di gestione, cosa che non è, ma perché si verificano cose che non dovrebbero succedere. E mi riferisco al Paris SG, ma anche alla Juventus con Cristiano Ronaldo. O a queste offerte dell'Inter che non ha i soldi per ingaggiare giocatori però offre a Modric tantissimo per l'ingaggio. Chissà da dove li prende questi soldi...». È durissimo il presidente della Liga Javier Tebas, proprio colui che avrebbe dovuto essere messo a capo della lega calcio italiana, e che invece è rimasto in patria dove ha parlato in esclusiva con il quotidiano ABC, che pubblica l'intervista sia nell'edizione cartacea che online. Si dice che alcuni club utilizzino dei trucchi, degli artifizi contabili: che ne pensa Tebas? «Nel caso della Juventus non lo so, bisognerà vedere come va questa operazione - risponde -. Ma nel caso dell'Inter l'offerta a Modric contiene il trucco. E anche il tema del Psg con Neymar è truccato. I parigini li accomuno al Manchester City: società che destabilizzano il mercato e i media. I tifosi spagnoli devono rendersene conto». Tebas è preoccupato per il fatto che per la prima volta negli ultimi dieci anni il vincitore del Pallone d'Oro potrebbe essere un calciatore che non gioca nella Liga? «Prima o poi doveva succedere - è la risposta . Però io vi chiedo quando c'è stato l'ultimo Pallone d'Oro proveniente dalla Premier. Credo sia stato Owen, che ora già gioca con le vecchie glorie. E quanti loro giocatori ci sono stati in questi anni fra i primi tre? Nessuno. Eppure quel campionato continua ad essere un super 'brand' ed è ciò a cui dobbiamo aspirare anche noi. Dobbiamo farci trovare pronti per quando ciò succederà, se succederà». Intanto la Liga perde stelle, prima Neymar e ora Cristiano Ronaldo...«Negli ultimi anni abbiamo lavorato affinché la Liga in se stessa venga prima dei giocatori e anche dei club. Da qui se ne sono andati anche grandi allenatori come Mourinho e Guardiola, eppure abbiamo continuato a crescere».



«Sorpresa ed amareggiata». Così si definisce la Lega di serie A per le dichiarazioni del presidente de La Liga, Javier Tebas, che «senza alcuna base conoscitiva ledono l'immagine e mettono in dubbio l'integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono». «La Lega - si legge in una nota pubblicata sul sito della stessa Lega - non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti a destabilizzare lo scenario internazionale». «I club della Lega - continua la nota - operano seguendo i parametri imposti in ogni ambito dai regolamenti nazionali e internazionali, motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in maniera esponenziale. La Serie A - si legge ancora - si trova all'inizio di un triennio che si annuncia ricco di positività, grazie ai contratti stipulati in materia di diritti audiovisivi, ai nuovi accordi siglati con partner di assoluto livello e all'attività dei Club che durante la sessione estiva di mercato hanno potuto portare in Italia alcuni dei più affermati calciatori del panorama internazionale. Alla vigilia della stagione che riporterà quattro club della Serie A nella fase a gruppi di Champions League - termina la nota - siamo certi che il ritrovato spirito e blasone della Serie A non debbano spaventare ma, al contrario, stimolare il panorama europeo verso nuovi apici di competitività e spettacolarità.



L'Inter ha reso noto che è pronta ad adire a vie legali contro il presidente della Liga Javier Tebas. «FC Internazionale Milano comunica che adirà le vie legali nei confronti del sig. Javier Tebas a fronte delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di oggi agli organi di stampa», si legge in una nota del club. Tebas aveva oggi attaccato così la società nerazzurra: «In alcune squadre succedono cose che non dovrebbero succedere. L'offerta a Modric nasconde sicuramente dei trucchi, l'Inter non ha soldi per fare acquisti».



