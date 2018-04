Liverpool, in isolamento i due ultras romanisti in carcere

di Redazione Sport

Si trovano in isolamento in carcere a Liverpool i due ultras della Roma, Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco, di 29, arrestati dopo l'andata della semifinale di Champions League tra il Liverpool e i giallorossi, per l'aggressione nei confronti del tifoso dei 'Reds' Sean Cox, in coma in ospedale. Una decisione presa per evitare possibili contatti con altri detenuti inglesi. I due sono stati rinviati a giudizio dal giudice della South Sefton Magistrates Court. Lombardi è accusato di «disordini violenti, aggressione e lesioni gravissime» mentre Sciusco solo di «disordini violenti». Ai due è stata negata la libertà su cauzione e rimarranno in carcere fino al 24 maggio, data di inizio del processo. «In queste ore i familiari si stanno organizzando per raggiungere l'Inghilterra per cercare di avere un colloquio con loro due», spiega il legale dei due ultras, l'avvocato Lorenzo Contucci.

