Liverpool, Manè confida: «Il mio segreto è l'amicizia con Salah»

di Redazione Sport

L'attaccante senegalese del Liverpool Sadio Manè sarà disponibile per la sfida di mercoledì prossimo all'Olimpico contro la Roma, semifinale di ritorno di Champions. Manè ieri è stato tenuto a riposto precauzionale contro lo Stoke City, dopo che nei giorni precedenti aveva accusato un problema fisico, ma ha recuperato e contro i giallorossi ci sarà, come ha fatto sapere il tecnico dei Reds Jurgen Klopp. Intanto si è confidato con il giornale 'Mail on Sudnay', a cui ha fatto notare che «l'Ego, ovvero un egoismo eccesivo, non ha mai aiutato qualche club». Poi per spiegare meglio il concetto ha detto di «godere ogni minuto giocato» al fianco dei colleghi di reparto Firmino e Salah. «Mi piace da impazzire giocare assieme a colleghi così bravi - ha detto Manè - e ci capiamo al volo lavorando l'uno per l'altro. È davvero divertente». Non a caso, «siamo anche grandi amici fuori dal campo, quindi non semplici compagni di squadra. Il nostro grande segreto è che amiamo servire assist l'uno per l'altro, ed è ciò che proviamo a fare sempre». Quindi, secondo l'attaccante esterno del Liverpool, è facile notare che «sul campo io voglio sempre dare la palla a Mo (Salah n.d.r.) e lui fa lo stesso con me. Sono convinto che tutto ciò fa di noi una squadra migliore». E, a proposito di Salah, il 'Sun' scrive che l'egiziano si vedrà raddoppiare lo stipendio arrivando a guadagnare 11 milioni di euro lordi a stagione, con prolungamento del contratto. Tutto ciò anche per convincere il giocatore a rimanere ed evitare altre partenze illustri dopo quelle di Luis Suarez e Coutinho negli anni scorsi.

