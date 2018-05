Liverpool, Mané provoca: «Le proteste della Roma? Ha avuto due rigori...»

di Eleonora Trotta

Dopo il colpo di tacco non riuscito in campo, l'attaccante del Liverpool, Sadio Mané, ha continuato a provocare i giallorossi in zona mista: «Non capisco le proteste della Roma per l'arbitraggio. Dovrebbe essere soddisfatta, tra l'andata e il ritorno ha avuto due rigori. E' il calcio, bisogna accettarlo». Intanto il direttore della semifinale di ritorno di Champions League, Skomina, è sempre più nel mirino delle critiche. Secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe reso conto degli errori di ieri sera solo al termine della partita.



