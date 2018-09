Liverpool-Psg disturbata sul web, ondata di proteste

È andata male al Paris Saint-Germain la partita di esordio in Champions a Liverpool, ma ancor peggio è andata ai francesi che, per la prima volta, hanno tentato di seguire il match sulla nuova piattaforma RMC Sports gestita dall'operatore SFR. Interruzioni continue, immagini e audio disturbati, insomma un disastro. E tante proteste. Il gruppo Altice/SFR è stato costretto a presentare le «scuse» dopo l'ondata di proteste che ha invaso anche i social network. L'operatore ha spiegato gli incidenti tecnici con l'altissimo numero - molto più del previsto - di connessioni private per seguire la partita. Come segnale di buona volontà, SFR ha annunciato in un comunicato che «il primo mese di abbonamento sarà gratuiti per tutti i clienti» interessati al disturbo tecnico. Altice/SFR ha sborsato una cifra record di 370 milioni di euro a stagione, dal 2018 al 2021, per i diritti della Champions e dell'Europa League. L'iniziativa è stata vittima del suo successo: «in effetti - spiega l'operatore - centinaia di migliaia di nuovi clienti si sono abbonati negli ultimi giorni. Ora tutto è stato fatto affinché le prossime partite possano essere diffuse perfettamente attraverso l'applicazione RMC Sport». Ad essere stati coinvolti dal problema tecnico sono stati soltanto gli abbonati all'offerta via Internet video, a 19 euro al mese, mentre «la trasmissione via satellite o via cavo di Canal Plus è andata regolarmente».



© RIPRODUZIONE RISERVATA