Liverpool-Roma, 34 anni dopo: «Vendichiamo la finale dell'84». Il giallo dei biglietti in vendita già stanotte

di Veronica Cursi

«Perché anche le partite di calcio, come gli amori di Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Liverpool-Roma: 34 anni dopo si riaccende la sfida. Dopo il sorteggio di Champions League che vedrà la Roma giocare la prima gara ad Anfield il 24 aprile, e il ritorno all’Olimpico il 2 maggio, i romanisti si sono scatenati sui social. Unico obiettivo: «Vendicare la finale del 1984», quando i giallorossi persero l'epilogo della Coppa Campioni contro il Liverpool, davanti al loro pubblico, dopo i calci di rigore.





E intanto nasce un piccolo giallo: qualcuno su Twitter ha denunciato che già stanotte sul sito della Roma erano stati messi in vendita i biglietti per la gara contro il Liverpool. Il club ha spiegato che si trattava di «prove tecniche». Ma a qualcuno il dubbio è rimasto. Fatto sta che il popolo gaillorosso ora tira fuori le unghie a colpi di amarcord.«Nel museo di Anfield, nella stessa sala delle loro coppe, hanno questa vetrina. È il bottino dell’84. Daje, andiamo a riprendercelo», scrive qualcuno. E ancora: «Daje Roma, per Ago», e sui social viene condivisa la foto dello storico capitano della Roma di allora Agostino Di Bartolomei.Tanti i ricordi di quella notte indimenticabile. «Avevo 23 anni, ero lì, quei rigori hanno segnato tutta la mia vita di tifoso, verso un pessimismo cosmico molto romanista. È tempo di guarire», scrivono. Perché questa gara, per chi c'era allora, è molto più di una semplice semifinale.«Non per me, ma per mio padre. Per quelli come lui che da 30 anni hanno quella ferita aperta. Per quella generazione che non avrebbe mai pensato ad una seconda possibilità». «Per vendicare i nostri padri», aggiunge qualcun altro. La sfida è aperta.

