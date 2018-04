Liverpool-Roma: Salah è un incubo, i suoi ex compagni pure

di Mimmo Ferretti

Eccolo, finalmente, il fischio d’avvio di Brych. Dopo giorni, anzi settimane interminabili di ricordi di ogni tipo, più o meno veritieri o romantici, la parola passa al campo. E d’incanto tutto quello che era stato detto, scritto e raccontato nell’infinita vigilia, ansie comprese, passa in secondo piano, terminando fatalmente in archivio. Comincia la partita e il passato lascia spazio al presente, che stavolta è soltanto uno strumento per ipotecare il futuro. C’è in palio Kiev, la finale, un traguardo che a Trigoria, nella passata estate, non era stato minimamente calcolato e che invece è diventato un obiettivo. Centottanta minuti abbondanti di gioco nell’arco di una settimana, tra l’Inghilterra e l’Italia, per fare la Storia.



