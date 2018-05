Roma-Liverpool: tutti i numeri della partita

di Marco Schiacca

Nel gara di andata della semifinale di Champions League contro il Liverpool, la Roma giocherà la sua 103ª gara nella massima competizione europea Coppa dei Campioni inclusa, fino ad ora sono stati 36 i successi dei giallorossi, 27 i pareggi, 39 le sconfitte per un totale di 130 gol fatti e 147subiti.



Sono fino ad ora 34 i precedenti della squadra giallorossa in competizioni Uefa contro squadre inglesi, il bilancio è di 10 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, 32 i gol fatti 44 quelli subiti.



Roma e Liverpool si sono incontrate in 6 gare in competizioni UEFA, ed il bilancio nei 90 minuti regolamentari è di 3 vittorie per i Reds, 2 pareggi e 1 vittoria per i giallorossi.



Nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare una sconfitta esterna per 5-2 arrivata nella sfida d’andata nella massima competizione europea, l’ultima volta che si verificò un caso del genere fu coinvolta l’altra squadra romana, la Lazio che perse 5-2 a Valencia e vinse 1-0 in casa e fu eliminata nei quarti di finale nell’edizione 1999-90.



Questa è la 10a semifinale per il Liverpool nella massima competizione europea, i Reds hanno guadagnato la finale in 7 delle precedenti 9 occasioni, perdendo contro l’Inter nel 1964-65 e contro il Chelsea nel 2007-08.



E’ la 2^ volta che la Roma si appresta a giocare una semifinale nella massima competizione europea, la prima fu con il Dundee United nell’edizione della Coppa Campioni che vide poi la Roma in finale, si impose per 2-0 il Dundee in Scozia, ma la Roma ribaltò il risultato all’Olimpico con un 3-0 firmato 2 volte da Pruzzo e da Di Bartolomei.



La Roma è l’unica squadra di questa edizione della Champions League a non aver ancora subito 1 solo gol dopo 5 partite, giallorossi hanno vinto tutte le ultime 4 sfide all’Olimpico e non sono mai arrivati a 5 vittorie di fila.



Il Liverpool è l’unica squadra ancora imbattuta in questa edizione della Champions League, per gli inglesi fino ad ora 7 le vittorie e 4 i pareggi.



L’arbitro della gara sarà il fischietto sloveno Damir Skomina, i suoi assistenti saranno Praprotnik e Vukan, il quarto uomo Klančnik, gli arbitri di porta Jug e Vinčič.



L’arbitro sloveno ha già incrociato la Roma in questa edizione della Champions League nella gara dello Stamford Bridge, finita 3-3 contro il Chelsea, ma non è questo l’unico precedente; Skomina infatti arbitrò i giallorossi in Europa League nella stagione 2009-10 ad Atene contro il Panathinaikos, era il 18 febbraio 2010 e il risultato fu 3-2 per i greci.



3 invece i precedenti di Skomina con il Liverpool e tutti negativi, gli inglesi hanno sempre perso contro il Villareal nel 2015-2016 e il Besiktas nel 2014-2015 in Europa League, e contro la Fiorentina in Champions nel 2009-10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA